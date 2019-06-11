В Москве пройдет забег в поддержку арестованного журналиста - Советский спорт
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11 июня 2019 14:21Легкая атлетикаСпирин Дмитрий

В Москве пройдет забег в поддержку арестованного журналиста

11 июня в Москве все желающие смогут пробежать 5 километров, чтобы поддержать журналиста Ивана Голунова.

Забег стартует в 20:30 от кофейни «Прогресс» (Садовая-Триумфальная ул., 4/10). Маршрут продолжительностью пять километров пройдет по Садовому кольцу, Малой Дмитровке, мимо пикетов на Петровке, по Большой Лубянке, Лубянской площади, Театральному проезду, Большой Дмитровке, Тверской и закончится у места старта.

Участники могут надеть футболки с призывами освободить Голунова или маркером написать это требование на своей одежде.

Корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в районе Цветного бульвара. В полиции утверждают, что у него нашли наркотики.

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