Олимпийский чемпион Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил - Советский спорт
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11 июня 2019 19:49Легкая атлетикаГичунцев Артур

Олимпийский чемпион Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил

Такой информацией располагает телеканал «Матч ТВ».

Чемпион Олимпиады в Пекине Андрей Сильнов привлек внимание представителей ВАДА.

Согласно источнику, в организации возникли вопросы к россиянину, которые напрямую связаны с нарушением антидопинговых правил.

Отмечается, что в связи с этим статус Сильнова, занимающего во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пост первого вице-президента, на данный момент неизвестен.

Добавим, что 34-летний Сильнов также является чемпионом Европы 2006 года.

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