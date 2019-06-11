Олимпийский чемпион Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил

Чемпион Олимпиады в Пекине Андрей Сильнов привлек внимание представителей ВАДА.
Согласно источнику, в организации возникли вопросы к россиянину, которые напрямую связаны с нарушением антидопинговых правил.
Отмечается, что в связи с этим статус Сильнова, занимающего во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пост первого вице-президента, на данный момент неизвестен.
Добавим, что 34-летний Сильнов также является чемпионом Европы 2006 года.
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