Кастер Семеня: Я не идиотка, чтобы принимать лекарства - Советский спорт
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12 июня 2019 09:30Легкая атлетикаСметанникова Дарья

Кастер Семеня: Я не идиотка, чтобы принимать лекарства

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня подала апелляцию в Верховный суд Швейцарии на решение ИААФ.

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня заявила, что ИААФ следует бороться с применением допинга, а не со спортсменами с повышенным уровнем тестостерона.

«Я не идиотка, чтобы принимать лекарства. Я чистая спортсменка. ИААФ должен сосредоточиться на борьбе с допингом, а не нами. Я не собираюсь принимать лекарства», - приводит слова Семени AP.

Напомним, что Семеня рассчитывала через суд опротестовать введению правила ИААФ, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона получат право выступать в соревнованиях под эгидой ассоциации только при условии приема препаратов для снижения уровня этого гормона. Однако накануне CAS не удовлетворил просьбу спортсменки.

Семеня, у которой от природы высокий уровень мужских гормонов, побеждала на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов на дистанции 800 метров. Также она двукратная чемпионка мира (2009, 2017) в этой дисциплине.

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