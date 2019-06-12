Под подозрение попали допинг-пробы Сильнова за 2013 год

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов подозревается в нарушении антидопинговых правил в результате перепроверки допинг-проб за 2013 год, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что 34-летний Сильнов, уже завершивший спортивную карьеру, получил уведомление от независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), который два года назад был создан Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).
Отметим, что в 2013 году Сильнов выступал только на двух соревнованиях – мемориале Куца в Москве, где занял третье место, и турнире в помещении в Ростове-на-Дону, там он стал победителем.
В настоящее время Сильнов занимает пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В пятницу организация рассмотрит вопрос о дальнейшем пребывании Сильнова на занимаемой должности.
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