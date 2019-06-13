Ласицкене выиграла золото на этапе «Бриллиантовой лиги»

Сегодня, 13 июня, россиянка Мария Ласицкене показала лучший результат в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги».
26-летняя уроженка Кабардино-Балкарской Республики преодолела планку на высоте 1,98 метра.
На второй позиции – Эрика Кинси (1,96 м) из Швеции, а замкнула тройку лучших представительница Болгарии Мирела Демирева (1,94).
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