Ласицкене выиграла золото на этапе «Бриллиантовой лиги» - Советский спорт
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13 июня 2019 22:13Легкая атлетикаГичунцев Артур

Ласицкене выиграла золото на этапе «Бриллиантовой лиги»

Турнир проходит в Осло.

Сегодня, 13 июня, россиянка Мария Ласицкене показала лучший результат в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги».

26-летняя уроженка Кабардино-Балкарской Республики преодолела планку на высоте 1,98 метра.

На второй позиции – Эрика Кинси (1,96 м) из Швеции, а замкнула тройку лучших представительница Болгарии Мирела Демирева (1,94).

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