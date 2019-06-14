Сильнов из-за подозрений ВАДА покинул пост первого вице-президента ВФЛА - Советский спорт
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14 июня 2019 17:42Легкая атлетикаГичунцев Артур

Сильнов из-за подозрений ВАДА покинул пост первого вице-президента ВФЛА

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Чемпион Олимпиады в Пекине по прыжкам в высоту Андрей Сильнов ушел с должности первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ранее сообщалось, что он подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, Сильнов занял должность в ВФЛА 9 декабря 2016 года. Он также является чемпионом Европы 2006 года.

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