На Европейских играх выступят российские легкоатлеты только с нейтральным статусом - Советский спорт
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15 июня 2019 07:59Легкая атлетикаЛипкин Антон

На Европейских играх выступят российские легкоатлеты только с нейтральным статусом

ОКР принял решение заменить десять человек из ранее опубликованной заявки.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что десять легкоатлетов, заявленных для участия в Европейских играх, но не получивших нейтрального статуса от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), не выступят в Минске.

«Учитывая прежде всего интересы наших легкоатлетов в процессе восстановления ВФЛА, противоречивую позицию ИААФ по поводу «особого» статуса россиян, а также не желая ставить руководство ЕОК в неловкое положение, ОКР счел уместным в качестве жеста доброй воли пойти навстречу нашим коллегам из обеих федераций и провести замену легкоатлетов в составе команды Росси», – приводит слова Позднякова официальный сайт ОКР.

Таким образом, общее число представителей сборной России по легкой атлетике на Европейских играх не поменяется, но десять человек без нейтрального статуса будут заменены на тех, у кого он есть.

Напомним, в прошлое воскресенье ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое действует с ноября 2015 года.

Европейские игры в Минске пройдут с 21 июня по 1 июля.

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