Ласицкене показала лучший результат в сезоне

Россиянка Мария Ласицкене выиграла Мемориал Януша Кусочинского в Хожуве. Она прыгнула на 2,02, показав лучший результат сезона на открытом воздухе. Предыдущее достижение было установлено Ласицкене 13 июня в Осло – 2,01.
Отметим, что в феврале 2019 года в Москве Ласицкене установила лучший результат сезона для залов – 2,04.
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