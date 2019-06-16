Ласицкене показала лучший результат в сезоне

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке - впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» - о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

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