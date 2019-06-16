Ласицкене показала лучший результат в сезоне - Советский спорт
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16 июня 2019 18:58Легкая атлетикаКоноплев Александр

Ласицкене показала лучший результат в сезоне

Прыгунья в высоту побила свое же достижение.

Россиянка Мария Ласицкене выиграла Мемориал Януша Кусочинского в Хожуве. Она прыгнула на 2,02, показав лучший результат сезона на открытом воздухе. Предыдущее достижение было установлено Ласицкене 13 июня в Осло – 2,01.

Отметим, что в феврале 2019 года в Москве Ласицкене установила лучший результат сезона для залов – 2,04.

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