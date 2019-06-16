Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги» - Советский спорт
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16 июня 2019 22:50Легкая атлетикаКоноплев Александр

Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги»

Шубенков – третий российский призер этапа.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.

Его результат – 13,12 секунды. Занявший второе место британец Эндрю Поцци, проиграл Шубенкову 0,18 секунды.

Напомним, что все россияне выступают на этапах «Бриллиантовой лиги» в нейтральном статусе.

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