Шубенков выиграл забег на этапе «Бриллиантовой лиги»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.
Его результат – 13,12 секунды. Занявший второе место британец Эндрю Поцци, проиграл Шубенкову 0,18 секунды.
Напомним, что все россияне выступают на этапах «Бриллиантовой лиги» в нейтральном статусе.
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