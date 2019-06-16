Видео дня: Шубенков упал на финише забега на этапе «Бриллиантовой лиги» - Советский спорт
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16 июня 2019 23:44Легкая атлетикаКоноплев Александр

Видео дня: Шубенков упал на финише забега на этапе «Бриллиантовой лиги»

Шубенкова не остановить.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате несмотря на падение на финише. Барьериста задел его соперник – ямаец Омар Маклеод.

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