Тренер Шубенкова: До этапа в Америке залечим ссадину

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получил большую ссадину в результате падения на финише забега на шестом этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.
«Думаю, недельку-другую все будет заживать, – приводит «Р-Спорт» слова тренера спортсмена Сергея Клевцова. – Трудно пока оценить, но ссадина по площади большая. Думаю, до этапа в Америке все залечим».
Напомним, Шубенков стал победителем этапа в Рабате, несмотря на падения, которое произошло по вине бежавшего по соседней дорожке Омара Маклауда из Ямайки.
Добавим, что седьмой этап в США пройдет 30 июня в Стэнфорде. Ранее Шубенков занял третье место на втором этапе в Шанхае, где победил Маклауд, после чего выиграл четвертый этап в Риме.
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