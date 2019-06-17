Тренер Шубенкова: До этапа в Америке залечим ссадину Российский легкоатлет упал на финише победного забега в Рабате.

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков получил большую ссадину в результате падения на финише забега на шестом этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате.

«Думаю, недельку-другую все будет заживать, – приводит «Р-Спорт» слова тренера спортсмена Сергея Клевцова. – Трудно пока оценить, но ссадина по площади большая. Думаю, до этапа в Америке все залечим».

Напомним, Шубенков стал победителем этапа в Рабате, несмотря на падения, которое произошло по вине бежавшего по соседней дорожке Омара Маклауда из Ямайки.

Добавим, что седьмой этап в США пройдет 30 июня в Стэнфорде. Ранее Шубенков занял третье место на втором этапе в Шанхае, где победил Маклауд, после чего выиграл четвертый этап в Риме.