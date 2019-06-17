Российский легкоатлет отстранен на четыре года

Российский бегун Павел Вручинский дисквалифицирован на четыре года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики. Спортсмен наказан за применение допинга.
В пробе 27-летнего спринтера был обнаружен анаболический стероид оксандролон. Дисквалификация отсчитывается с 19 апреля 2019 года.
Лучшее достижение Вручинского – второе место на Кубке России-2018 на дистанции 100 метров.
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