Юрий Ганус: ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о продлении отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Мы не можем озвучивать все материалы, но у нас есть основания говорить о том, что ВФЛА в нынешнем состоянии не может быть восстановлена», – приводит ТАСС слова Гануса.
Напомним, 9 июня Международная ассоциации легкоатлетических федераций в 11-й раз приняла решение о продлении отстранения ВФЛА. После этого было сообщено, что подразделение IAAF по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) рассмотрит информацию о том, что в России продолжают работать дисквалифицированные тренеры.
ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике.
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