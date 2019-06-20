Сергей Шубенков: Хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом - Советский спорт
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20 июня 2019 16:41Легкая атлетикаСпирин Дмитрий

Сергей Шубенков: Хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом

Российский легкоатлет Сергей Шубенков хотел бы снова выступать на соревнованиях под флагом своей страны.

«Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен в том, что нам вернут и флаг, и гимн, но чем все закончилось на данный момент, вы знаете.

В 2016 году, когда история начиналась, вникал, скрупулезно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом», - цитирует Шубенкова RT.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 пройдет с 28 сентября по 6 октября в Дохе.

Напомним, совет IAAF 9 июня в очередной раз продлил срок отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Российские спортсмены по-прежнему могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе на основе индивидуальных приглашений.

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