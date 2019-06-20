Сергей Шубенков: Хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом

«Если честно, немного отстранился от этой ситуации. Да, судя по тому, как шла работа по восстановлению прав ВФЛА, я был уверен в том, что нам вернут и флаг, и гимн, но чем все закончилось на данный момент, вы знаете.
В 2016 году, когда история начиналась, вникал, скрупулезно изучал вопрос, а сейчас решил устраниться. Конечно, хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом», - цитирует Шубенкова RT.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 пройдет с 28 сентября по 6 октября в Дохе.
Напомним, совет IAAF 9 июня в очередной раз продлил срок отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Российские спортсмены по-прежнему могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе на основе индивидуальных приглашений.
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