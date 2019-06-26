ИААФ рассчитывает на отмену решения суда в отношении Семени Швейцарский суд разрешил легкоатлетке из ЮАР выступать без применения препаратов, снижающих тестостерон.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) подал запрос об отмене распоряжения Федерального суда Швейцарии, которое позволяет двукратной олимпийской чемпионке Кастер Семене выступать без применения препаратов, снижающих уровень тестостерона, сообщает BBC.

Напомним, ИААФ ввела правило по обязательному приему препаратов для снижения тестостерона для спортсменок с повышенным уровнем этого гормона.

28-летняя Семеня, у которой от природы высокий уровень мужских гормонов, подала иск на ИААФ в Спортивный арбитражный суд (CAS), который не поддержал спортсменку. Однако позже Федеральный суд Швейцарии снял ограничения.

Семеня побеждала на дистанции 800 метров на двух Олимпиадах (2012, 2016).

Также она двукратная чемпионка мира (2009, 2017) в этой дисциплине.