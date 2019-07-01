Ласицкене выиграла этап «Бриллиантой лиги» в Юджине

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене стала победителем седьмого этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине.
26-летняя Ласицкене преодолела высоту 2,04 метра, опередив Вашти Каннингэм из США и Ярославу Магучих из Украины, которые прыгнули на 2,00 метра.
Напомним, ранее Ласицкене была первой на третьем этапе в Стокгольме (1,92 метра), на пятом этапе в Осло (2,01), после чего победила на турнире Мемориал Януша Кусочиньского в Хожуве (2,02).
Таким образом, в Юджине российская спортсменка установила новый лучший результат сезона в мире.
Отметим, что личный рекорд Ласицкене составляет 2,06 метра. Он был установлен 6 июля 2017 года в Лозанне.
Юджин (США)
«Бриллиантовая лига»
7-й этап
Прыжки в высоту
Женщины
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,04 метра
2. Вашти Каннингэм (США) – 2,00
3. Ярослава Магучих (Украина) – 2,00
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