Кастер Семеня: ИААФ не может заставлять меня принимать таблетки

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня заявил, что может пропустить предстоящий чемпионат мира в Дохе в знак протеста против новых правил Международной ассоциации легкой атлетики (ИААФ).
«Если я не буду выступать на дистанции 800 метров, я не побегу на чемпионате мира вообще, – приводит Reuters слова 28-летней спортсменки из ЮАР. – Меня не будет ни на дистанции 1500 метров, ни какой-либо другой. Я просто возьму отпуск и вернусь в следующем году.
Я собираюсь выступать на Олимпийских играх в Токио (2020), Париже (2024) и Лос-Анджелесе (2008)».
Напомним, ИААФ намерена добиться правила, при котором спортсменки с высоким уровнем тестостерона должны снижать показатель этого мужского гормона с помощью специальных препаратов. Швейцарский федеральный суд отменил это правило, однако ассоциация направила запрос на отмену этого решения.
«Я женщина и спортсмен мирового уровня. ИААФ не может заставлять меня принимать таблетки и препятствовать быть тем, кто я есть».
Чемпионат мира в Дохе пройдет с 28 сентября по 8 октября.
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