Павел Колобков о новом расследовании ВАДА: Российская сторона выполняет все договоренности - Советский спорт
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02 июля 2019 20:07Легкая атлетика

Павел Колобков о новом расследовании ВАДА: Российская сторона выполняет все договоренности

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал новое расследование ВАДА в результате которого могут быть дисквалифицированы 298 российских спортсменов.

«Российская сторона выполняет все договоренности. Мы тесно взаимодействуем с ВАДА и продолжим оказывать содействие экспертам.

Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован. Россия является сторонником чистого спорта», - сказал Колобков.

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