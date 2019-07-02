Павел Колобков о новом расследовании ВАДА: Российская сторона выполняет все договоренности

«Российская сторона выполняет все договоренности. Мы тесно взаимодействуем с ВАДА и продолжим оказывать содействие экспертам.
Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован. Россия является сторонником чистого спорта», - сказал Колобков.
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