Юрий Ганус: Я ожидал, что ВАДА обнаружит больше подозрительных проб - Советский спорт
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02 июля 2019 21:06Легкая атлетикаВолохов Юрий

Юрий Ганус: Я ожидал, что ВАДА обнаружит больше подозрительных проб

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал информацию, появившуюся на сайте Всемирного антидопинового агентства о том, что ВАДА подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории.

– Для вас была неожиданной такая серьезная цифра?
– Нет, я ожидал больше на несколько сотен.

– Чем нам это грозит?
– Ничем.

– Но на носу Олимпиада в Токио.
– Я могу на это ответить словами Глеба Жиглова: «Уровень преступности в стране определяется не количеством воров, а эффективностью борьбы с ними». И здесь примерно такая же история. Вопрос не в том, сколько будет выявлено положительных допинг-проб, а в том, как государство будет решать эту проблему, какие будут приняты меры.

– Важно, сколько среди нарушителей действующих спортсменов?
– Это совершенно не важно – любые спортсмены-нарушители будут дисквалифицированы. Если они не смогут доказать, что невиновны, будут отвечать.

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