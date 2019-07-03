Российский легкоатлет Нургалиев дисквалифицирован за допинг на два года - Советский спорт
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03 июля 2019 17:56Легкая атлетикаБратищева Полина

Российский легкоатлет Нургалиев дисквалифицирован за допинг на два года

Пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики сообщает, что бронзовый призер Первенства России 2015 года Ильяс Нургалиев дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

В допинг-пробе спортсмена было обнаружено запрещенное вещество - оксилофрин. Это мощный стимулятор, который поднимает артериальное давление и сердцебиение, возбуждает нервную систему.

Срок дисквалификации атлета начинается с 10 августа 2018 года, а все полученные с 21 июля 2018 года результаты аннулируются.

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