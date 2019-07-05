Ласицкене выиграла четвертый этап «Бриллиантовой лиги» в сезоне - Советский спорт
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05 июля 2019 23:12Легкая атлетикаКоноплев Александр

Ласицкене выиграла четвертый этап «Бриллиантовой лиги» в сезоне

Ласицкене снова лучшая.

Россиянка Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту на восьмом этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне.

Двукратной чемпионке мира покорилась отметка в 2,02 метра. Второй стала Карина Таранда из Белоруссии (2,00). Третье место у представительницы Болгарии Мирелы Демиревой (1,97 м).

В 2019 году Ласицкене побеждала на этапах «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, Осло и Юджине. Этап в Дохе россиянка пропустила.

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