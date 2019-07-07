Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, который подвозил марафонцев - Советский спорт
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07 июля 2019 13:00Легкая атлетика

Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, который подвозил марафонцев

Водитель решил подбросить спортсменов, которых встретил на трассе Карпинск-Кытлым.

Как сообщает Telegram-канал Mash, водитель посадил семь человек на цистерну, но в дороге не справился с управлением. Машина перевернулась и взорвалась.

Отмечается, что три человека погибли, еще пятеро, включая водителя, находятся в тяжелом состоянии.

Грузовик был гружен 4,5 тонной топлива, из них вылилось около 500 литров. По предварительной информации, жертвами оказались участники горного марафона «Конжак-2019».

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