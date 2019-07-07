Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, который подвозил марафонцев

Как сообщает Telegram-канал Mash, водитель посадил семь человек на цистерну, но в дороге не справился с управлением. Машина перевернулась и взорвалась.
Отмечается, что три человека погибли, еще пятеро, включая водителя, находятся в тяжелом состоянии.
Грузовик был гружен 4,5 тонной топлива, из них вылилось около 500 литров. По предварительной информации, жертвами оказались участники горного марафона «Конжак-2019».
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