Под Екатеринбургом взорвался бензовоз, который подвозил марафонцев Водитель решил подбросить спортсменов, которых встретил на трассе Карпинск-Кытлым.

Как сообщает Telegram-канал Mash, водитель посадил семь человек на цистерну, но в дороге не справился с управлением. Машина перевернулась и взорвалась.

Отмечается, что три человека погибли, еще пятеро, включая водителя, находятся в тяжелом состоянии.

Грузовик был гружен 4,5 тонной топлива, из них вылилось около 500 литров. По предварительной информации, жертвами оказались участники горного марафона «Конжак-2019».