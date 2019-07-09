Россиянин Иванюк выиграл международный турнир, показав лучший результат в мире

Россиянин Илья Иванюк занял первое место в прыжках в высоту на международном турнире «Мемориал Иштвана Дьюлаи».
Сегодня, 9 июля, спортсмен из РФ одержал победу, показав лучший результат сезона в мире – 2,33 метра.
На втором месте расположился Андрей Проценко из Украины (2,28), а замкнул тройку лучших представитель Кении Мэтью Саве (2,28).
Добавим, что Иванюк является обладателем золотой медали, которую он выиграл на первенстве Европы среди молодежи.
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