Россиянин Иванюк выиграл международный турнир, показав лучший результат в мире - Советский спорт
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09 июля 2019 22:53Легкая атлетикаГичунцев Артур

Россиянин Иванюк выиграл международный турнир, показав лучший результат в мире

Турнир проходит в Венгрии.

Россиянин Илья Иванюк занял первое место в прыжках в высоту на международном турнире «Мемориал Иштвана Дьюлаи».

Сегодня, 9 июля, спортсмен из РФ одержал победу, показав лучший результат сезона в мире – 2,33 метра.

На втором месте расположился Андрей Проценко из Украины (2,28), а замкнул тройку лучших представитель Кении Мэтью Саве (2,28).

Добавим, что Иванюк является обладателем золотой медали, которую он выиграл на первенстве Европы среди молодежи.

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