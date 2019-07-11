Сергей Шубенков: Как только намечается исполком IAAF, в прессе появляется очередное разоблачение

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков высказался о процессе восстановления ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики).
– Я часто задаюсь вопросом, почему так происходит? – сказал Шубенков в интервью «Советскому спорту». – Как только намечается исполком IAAF, в зарубежной прессе появляется какое-нибудь очередное разоблачение – то какой-то российский легкоатлет попался на допинге, то фильм про допинг в России кто-то снимет. И все это за сутки – двое до заседаний Совета или Конгресса. Почему раньше нельзя было это обнародовать? И так – уже почти четыре года.
– То есть, вы оптимизм не излучали?
– Изначально полагал, что восстановление произойдет после чемпионата мира. Но, если посмотреть, какие IAAF предъявляла требования и что за это время сделала ВФЛА, то я не очень понял, почему сейчас нас не восстановили. Я прочитал доклад Руне Андерсена (глава инспекционной комиссии ИААФ. – Прим. ред.), там названы причины невосстановления: получены допинг-пробы из Московской лаборатории, теперь они ждут результатов их проверки. Хотя изначально нигде ничего не говорилось о результатах проверки проб. Было требование передать пробы – и все.
Полностью интервью с Шубенковым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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