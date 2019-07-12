Ласицкене одержала пятую победу в «Бриллиантовой лиге»-2019 Ласицкене не перестает радовать.

Россиянка Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту на девятом этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Двукратная чемпионка мира единственная из участниц покорила высоту в два метра. Второе место у представительницы Болгарии Мирелы Демиревой (1,94 м). Третьей стала австралийка Никола Макдермотт, уступившая Демировой по числу попыток.

В 2019 году Ласицкене побеждала на этапах «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, Осло, Юджине и Лозанне. Этап в Дохе россиянка пропустила. Для Ласицкене победа в Монако стала 15-й подряд.