Ласицкене одержала пятую победу в «Бриллиантовой лиге»-2019 - Советский спорт
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12 июля 2019 23:15Легкая атлетикаКоноплев Александр

Ласицкене одержала пятую победу в «Бриллиантовой лиге»-2019

Ласицкене не перестает радовать.

Россиянка Мария Ласицкене выиграла соревнования в прыжках в высоту на девятом этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако

Двукратная чемпионка мира единственная из участниц покорила высоту в два метра. Второе место у представительницы Болгарии Мирелы Демиревой (1,94 м). Третьей стала австралийка Никола Макдермотт, уступившая Демировой по числу попыток.

В 2019 году Ласицкене побеждала на этапах «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, Осло, Юджине и Лозанне. Этап в Дохе россиянка пропустила. Для Ласицкене победа в Монако стала 15-й подряд.

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