Лисек установил несколько рекордов на этапе «Бриллиантовой лиги» - Советский спорт
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12 июля 2019 23:30Легкая атлетикаКоноплев Александр

Лисек установил несколько рекордов на этапе «Бриллиантовой лиги»

Шведский вундеркинд стал вторым.

Польский шестовик Петр Лисек выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Монако с результатом 6,02 м.

Это достижение стало лучшим в истории турнира. Также 27-летний Лисек установил личный и национальный рекорды.

Второе место занял 19-летний швед Мондо Дуплантис (5,92 м). Бронза у Тиаго Браза да Силвы, который проиграл Дуплантису по числу попыток.

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