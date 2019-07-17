Ласицкене выиграла турнир в Падуе - Советский спорт
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17 июля 2019 00:08Легкая атлетикаКоноплев Александр

Ласицкене выиграла турнир в Падуе

Это 16-я победа спортсменки подряд.

Россиянка Мария Ласицкене выиграла международный турнир в Падуе. Она прыгнула на 1,94 метра.

Второе место у украинки Ирины Геращенко (1,90), а третье у британки Морган Лейк (1,85).

В 2019 году двукратная чемпионка мира выиграла 16 турниров подряд. В последний раз она не смогла занять первое место 17 января на турнире в Челябинске.

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