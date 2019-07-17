Ласицкене выиграла турнир в Падуе

Россиянка Мария Ласицкене выиграла международный турнир в Падуе. Она прыгнула на 1,94 метра.
Второе место у украинки Ирины Геращенко (1,90), а третье у британки Морган Лейк (1,85).
В 2019 году двукратная чемпионка мира выиграла 16 турниров подряд. В последний раз она не смогла занять первое место 17 января на турнире в Челябинске.
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