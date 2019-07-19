ВФЛА направила в ИААФ заявки 322 легкоатлетов на получение нейтрального статуса - Советский спорт
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19 июля 2019 12:48Легкая атлетикаЛипкин Антон

ВФЛА направила в ИААФ заявки 322 легкоатлетов на получение нейтрального статуса

118 российских легкоатлетов уже получили разрешение на выступление в международных соревнованиях.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) направила в Международную ассоциацию легкой атлетики (ИААФ) заявки от 322 спортсменов на получение нейтрального статуса, сообщает ТАСС.

Напомним, с 2016 года в связи с отстранением ВФЛА российские спортсмены имеют право участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

На данный момент ИААФ уже определилась со 118 легкоатлетами, которым разрешено в 2019 году выступать в турнирах под эгидой организации. Отметим, что всего ВФЛА получила заявки от 330 спортсменов.

9 июня совет ИААФ в очередной раз продлил отстранение ВФЛА, которое действует с 2015 года. В организации намерены изучить информацию о том, что дисквалифицированные российские тренеры продолжают работать со сборными.

С 28 сентября по 8 октября в Дохе пройдет чемпионат мира по легкой атлетике.

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