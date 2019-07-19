96-летний американец пробежал пять километров за 42 минуты - Советский спорт
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19 июля 2019 13:54Легкая атлетикаЛипкин Антон

96-летний американец пробежал пять километров за 42 минуты

В США установили мировой рекорд.

Американец Рой Энглерт в 96 лет установил новый мировой рекорд в беге на пять километров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Runner's World.

Энглерт преодолел дистанцию за 42 минуты 30,23 секунды, сбросив с предыдущего достижения (50.10,56) 7 минут 40 секунд. Также ему принадлежат рекорды в возрастной категории 95-99 лет в беге на 800, 1500 и 3000 метров. Кроме того, Энглерт входил в команды эстафет, установивших рекорды в дисциплинах 4x100, 4x400 и 4x800 метров.

По словам 96-летнего мужчины, он каждый день пробегает по две-три мили.

«Это весело. Не особо весело, когда бежишь. Но как же здорово финишировать», – заявил Энглерт.

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