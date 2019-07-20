Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Помните сумасшедший гол Кавенаги? 8 самых крутых матчей между «Ростовом» и «Спартаком» В матче второго тура РПЛ «Ростов» сыграет на своем поле против столичного «Спартака». «Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события в истории этого противостояния.

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Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцем В ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

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«Краснодар» пропустил дважды, но выиграл. Видео всех голов 2-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.

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Андрей Червиченко: Карпин освоил «мессершмитт», а Кононов на «кукурузнике» Коренной ростовчанин и бывший президент «Спартака» поделился ожиданиями от субботнего поединка двух не чужих ему клубов.

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