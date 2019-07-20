Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.
Она преодолела высоту в 4,75 метров. У ставшей второй Екатерини Стефаниди из Греции такой же результат, но большее число попыток.
Третье место у британки Холли Брэдшоу (4,65 м).
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