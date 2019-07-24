Ласицкене одержала 17-ю победу подряд В последний раз она проигрывала в январе 2019 года.

Легкоатлетка Мария Ласицкене одержала победу в соревнованиях в прыжках в высоту на чемпионате России в Чебоксарах.

Она преодолела высоту в 1,94 метра. Второе место с результатом 1,91 заняла Анна Чичерова. Бронзовые медали у Татьяны Одиневой и Александры Ярышкиной, которые уступили Чичеровой по числу попыток.

Для Ласицкене это 17-я победа подряд на официальный турнирах. В последний раз она проигрывала в январе 2019 года, как раз Чичеровой.