Мария Ласицкене – о прыжке на 2,08: Мы с тренером встретились взглядами и решили – пора Спортсменке понравилось в Чебоксарах.

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене на чемпионате России в Чебоксарах в статусе победительницы попробовала преодолеть высоту в 2,08 метра. В случае успеха спортсменке покорился бы рекорд страны.

– Мы с тренером Геннадием Габриляном встретились взглядами и решили: пора. Почему бы не поставить 2,08, когда турнирные задачи решены? Чтобы прыгать одной на больших высотах, нужен дополнительный адреналин. Нужны хлопки публики, заполнившей трибуны напротив сектора, даже выкрики фанатов. В Чебоксарах все это было.

В любом случае, из этих трех попыток вынесла определенный опыт. Спина, во всяком случае, уже была над планкой, – приводит слова Ласицкене «Спорт день за днем».