Голландская легкоатлетка задержана в Германии за транспортировку 50 кг наркотиков - Советский спорт
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26 июля 2019 12:10Легкая атлетикаЛипкин Антон

Голландская легкоатлетка задержана в Германии за транспортировку 50 кг наркотиков

Мадия Гафур выступала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Чемпионка Голландии в беге на 400 метров Мадия Гафур была задержана в Германии за транспортировку 50 кг наркотических веществ, сообщает DutchNews.nl.

У 26-летней спортсменки обнаружили метамфетамин и экстази, которые она пыталась перевезти в Германию. Гафур задержали 18 июня на границе недалеко от города Арнем, а наркотики оказались в багажнике машины, которой она управляла. Общая их стоимость составляла два миллиона евро.

Отметим, что Гафур принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в эстафете 4x400 метров, а осенью должна была выступить на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар).

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