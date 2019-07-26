Голландская легкоатлетка задержана в Германии за транспортировку 50 кг наркотиков Мадия Гафур выступала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Чемпионка Голландии в беге на 400 метров Мадия Гафур была задержана в Германии за транспортировку 50 кг наркотических веществ, сообщает DutchNews.nl.

У 26-летней спортсменки обнаружили метамфетамин и экстази, которые она пыталась перевезти в Германию. Гафур задержали 18 июня на границе недалеко от города Арнем, а наркотики оказались в багажнике машины, которой она управляла. Общая их стоимость составляла два миллиона евро.

Отметим, что Гафур принимала участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в эстафете 4x400 метров, а осенью должна была выступить на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар).