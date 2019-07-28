Известный легкоатлет умер из-за проблем с сердцем

«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии Американские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.

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