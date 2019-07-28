Известный легкоатлет умер из-за проблем с сердцем

Украинский толкатель ядра Роман Вирастюк умер в возрасте 51 года.
Последние годы он имел серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой и перенес несколько операций. Последняя была сделана 11 июля, сообщает «Гордон».
Вирастюк – серебряный призер последнего чемпионата СССР, обладатель Кубка СССР. 17-кратный чемпион Украины. Участник трех Олимпийских игр.
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