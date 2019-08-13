Дарья Клишина: Стейк из говядины – одно из любимых блюд Дарья Клишина побыла в гостях у «Советского спорта».

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В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– В вашем инстаграме есть фотография большого стейка и подпись: «Кто любит поесть, тот я».

– Все правильно – я люблю поесть. И стейк из говядины – одно из любимых блюд. Я не из тех, кто заказывает на весь вечер листик салата. Во время соревнований диета меняется, ем, например, пасту.

– За сколько дней до соревнований начинаете соблюдать диету?

– За неделю. Начинаю урезать порции – чтобы немного ушел вес.

Полностью интервью с Клишиной читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.