Дарья Клишина: Стейк из говядины – одно из любимых блюд - Советский спорт
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13 августа 2019 08:35Легкая атлетика

Дарья Клишина: Стейк из говядины – одно из любимых блюд

Дарья Клишина побыла в гостях у «Советского спорта».

В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– В вашем инстаграме есть фотография большого стейка и подпись: «Кто любит поесть, тот я».
– Все правильно – я люблю поесть. И стейк из говядины – одно из любимых блюд. Я не из тех, кто заказывает на весь вечер листик салата. Во время соревнований диета меняется, ем, например, пасту.

– За сколько дней до соревнований начинаете соблюдать диету?
– За неделю. Начинаю урезать порции – чтобы немного ушел вес.

Полностью интервью с Клишиной читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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