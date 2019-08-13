Дарья Клишина: Я прибыла в Марсель без одежды? Не совсем так – без багажа Дарья Клишина побывала в гостях у «Советского спорта».

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В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– Перед турниром в Марселе появилась новость: Дарья Клишина прибыла на турнир без одежды. Что произошло?

– Не совсем без одежды, конечно, – смеется Дарья. – Без багажа. Сама виновата – обычно шиповки всегда кладу в рюкзак, а тут сдала в багаж. Это был прямой рейс Москва – Марсель, подумала, что с чемоданом ничего не случится. Однако мой багаж так в Марсель и не прибыл. Получила его только на следующем турнире в Казахстане. Вещей было много, я ведь прилетела из Америки в Европу на четыре месяца.

Полностью интервью с Клишиной читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время