Дарья Клишина: Трудно сдержать эмоции – столько лет нам не разрешали выступать под российским флагом Дарья Клишина стала гостем «Советского спорта».

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В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– Видели ролик, на котором прыгунья с шестом Аксана Гатауллина бегала с пледом вместо флага, отмечая эту радостную новость?

– Видела. Молодец Аксана! Трудно сдержать эмоции, когда столько лет нам не разрешали выступать под российским флагом.

Я не раз слышала сетования наших тренеров, что их молодые спортсмены уже три года выступают на международных стартах, но еще ни разу не смогли выступить под российским флагом. Они даже не представляют себе, какие это эмоции.

Помню, какие чувства испытывала после побед на юношеских турнирах, когда на флагштоке поднимался наш триколор и звучал российский гимн.

Полностью интервью с Клишиной читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.