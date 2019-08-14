Дарья Клишина: В Америке никогда не чувствовала к себе предвзятости В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица Королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– Сейчас между Россией и Америкой напряженные отношения. Известно, что простые американцы не очень обращают внимания на такие вещи.

– Так и есть. Им все равно, что я из России и какие сейчас проблемы между нашими странами. Отношение очень хорошее, никогда не чувствовала к себе никакой предвзятости. Недавно в одном из ресторанов Атланты проходило не относящееся к спорту мероприятие. Я разговорилась с владельцем ресторана. И когда он узнал, что я из России, сильно обрадовался: «Я так люблю вашу страну!» Оказалось, он еще в 70-х годах прошлого века прожил в Москве полтора года, и сейчас иногда выбирается в Россию, любит Москву. Рассказал, что у него дома масса вещей из нашего советского прошлого.