Дарья Клишина: В Америке никогда не чувствовала к себе предвзятости

– Сейчас между Россией и Америкой напряженные отношения. Известно, что простые американцы не очень обращают внимания на такие вещи.
– Так и есть. Им все равно, что я из России и какие сейчас проблемы между нашими странами. Отношение очень хорошее, никогда не чувствовала к себе никакой предвзятости. Недавно в одном из ресторанов Атланты проходило не относящееся к спорту мероприятие. Я разговорилась с владельцем ресторана. И когда он узнал, что я из России, сильно обрадовался: «Я так люблю вашу страну!» Оказалось, он еще в 70-х годах прошлого века прожил в Москве полтора года, и сейчас иногда выбирается в Россию, любит Москву. Рассказал, что у него дома масса вещей из нашего советского прошлого.
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