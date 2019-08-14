Дарья Клишина: В выходной хочется надеть платье и туфли с каблуками - Советский спорт
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14 августа 2019 13:45Легкая атлетика

Дарья Клишина: В выходной хочется надеть платье и туфли с каблуками

В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица Королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– Чем занимаетесь в Атланте в свободное время?

– Его мало. В субботу вечером или в воскресенье стараюсь отвлечься – сходить в кафе, в кино. И, конечно, снять спортивную одежду – надоедают все эти хвосты, кроссовки. Хочется облачиться в платье, почувствовать себя девушкой.

– Под платье предпочитаете туфли с каблуками?

– Люблю каблуки.

– Но в Америке предпочитают платья носить с кроссовками.

– В плане стиля ситуация там странная. Многие вообще не заморачиваются насчет одежды. Такое впечатление, что, не глядя, достают вещи из гардероба: что попадется под руку, то и надевают. Но, с другой стороны, есть масса людей, которые очень стильно одеты. Особенно – взрослые люди, старше шестидесяти. В этом плане наши пожилые люди с американцами не сравнятся. У нас после шестидесяти почти не обращают внимания на одежду, да и вообще в основном сидят дома. В Америке после шестидесяти жизнь только начинается – походы в театры, рестораны в порядке вещей.

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