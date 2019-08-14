Дарья Клишина: Машина мечты? Черный «Гелендваген»

– Вы говорили, что любите ездить за рулем. В Америке у вас своя машина?
– Своя. Когда уезжала из Флориды – продала, а в Атланте купила новую. там без машины никуда – расстояния приличные, не всюду ходит общественный транспорт.
– А машина мечты есть?
– Это банально, но мне нравится черный «Гелендваген». Когда закончу со спортом – приобрету.
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