Дарья Клишина: Если Роналду пригасит в ресторан? Почему бы не сходить В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица Королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– Хотели у вас спросить: вы за Роналду или за Месси, но после того, как Криштиану подписался на ваш инстаграм, вопрос, видимо, отпал?

– Я слежу за его инстаграмом, мне интересна спортивная часть. Он занимается своим телом, поэтому потрясающе выглядит! Я не уверена, что у нас хоть один футболист в России выглядит так же. Потому что многие спортсмены в командном спорте мало внимания уделяют работе над собой.



– Если Роналду вам напишет «Даша, я заказал столик в самом фешенебельном ресторане Нью-Йорка. Хочу пригласить вас на ужин». Что ответите?

– Ну, если я буду в Нью-Йорке, и у меня будет время, я бы пошла. Но не хочу называть это свиданием, потому что когда два человека совсем не знакомы… Я не из тех, кто с незнакомцами вообще куда-либо идет. Но с Криштиану было бы интересно пообщаться как с личностью. Думаю, от такого профессионала можно получить много полезной информации не только про футбол.

