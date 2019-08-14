Дарья Клишина: Юрий Дудь? Слышала про такого

– Сейчас популярны ютьюб-блогеры. Кого-то из них знаете, например, Юрия Дудя?
– Про него слышала. Мне недавно сказали – неплохо бы, чтобы Дудь взял у тебя интервью, так и узнала. Хотя мне очень интересны интервью Владимира Познера.
– Самый невероятный слух о себе, который вы прочли?
– После Олимпиады в Рио, когда на меня вылилось много негатива. Но сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Как-то ушли те, кто считал меня предателем. Непонятно, правда, почему они так считали. Я всегда защищала только честь России на всех соревнованиях. Вообще, я сдержанно отношусь к тем, кто кричит о патриотизме, мало что делая для своей страны.
– Какие каналы в ютьюбе смотрите?
– Если хочется отвлечься, смотрю фильмы. Очень понравился сериал про Екатерину Вторую, ее играла Мария Александрова. Дома телевизор смотрю на английском, русских каналов у меня нет.
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