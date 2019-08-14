Дарья Клишина: Юрий Дудь? Слышала про такого - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 августа 2019 14:48Легкая атлетика

Дарья Клишина: Юрий Дудь? Слышала про такого

В гостях в редакции «Советского спорта» побывала вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Дарья Клишина. Больше часа первая красавица Королевы спорта отвечала на вопросы журналистов.

– Сейчас популярны ютьюб-блогеры. Кого-то из них знаете, например, Юрия Дудя?
– Про него слышала. Мне недавно сказали – неплохо бы, чтобы Дудь взял у тебя интервью, так и узнала. Хотя мне очень интересны интервью Владимира Познера.

– Самый невероятный слух о себе, который вы прочли?
– После Олимпиады в Рио, когда на меня вылилось много негатива. Но сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону. Как-то ушли те, кто считал меня предателем. Непонятно, правда, почему они так считали. Я всегда защищала только честь России на всех соревнованиях. Вообще, я сдержанно отношусь к тем, кто кричит о патриотизме, мало что делая для своей страны.

– Какие каналы в ютьюбе смотрите?
– Если хочется отвлечься, смотрю фильмы. Очень понравился сериал про Екатерину Вторую, ее играла Мария Александрова. Дома телевизор смотрю на английском, русских каналов у меня нет.

26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
14/08 00:00Футбол
«Быки» устроили корриду «драконам». Россия этого не увидела«Краснодар» в сверхдраматичном и суперрезультативном матче сумел обыграть «Порту» и пройти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
06/08 17:30Теннис
Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией?Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
09/08 18:00Хоккей
Взлеты и трагедии великих генералов обороныТоп-10 российских защитников за все времена.
01/08 08:30Теннис
Шарапова опять возвращается. На следующей неделе Мария проведет новый турнирСнявшись в первом круге Уимблдона из-за травмы руки, Мария Шарапова не выступала более месяца. Но заявилась на предстоящие турниры – в канадском Торонто и американском Цинциннати.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
12/08 19:30Хоккей
Наша сборная U-18 побеждает всех сильнейших второй раз подрядПрошлый сезон выдался для наших сборных уникальным: россияне – единственные в мире, кто на всех крупных турнирах от юношей до взрослых брали медали.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
13/08 19:00Футбол
Кержаков, Аршавин, Смолов: как мошенники обманывают футболистовЕвгений Алдонин и сотоварищи стали не первыми отечественными футболистами, ставшими жертвами собственной наивности.
13/08 13:45Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА: большой куш на кону в ПортугалииВо вторник поздно вечером решится не только судьба «Краснодара». От исхода матча в Порту зависит, удержит ли Россия шестое место в рейтинге УЕФА к началу групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
12/08 21:00Футбол
Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России.
13/08 14:00Теннис
Через Риск – к Барти. Шарапова выиграла первый матч за два месяцаМария Шарапова вышла во второй круг крупного турнира в Цинциннати. В ночь на вторник она нанесла поражение американке Элисон Риск. Следующей соперницей россиянки станет экс-первая ракетка мира Эшли Барти.
14/08 12:00Хоккей
«Магнитка» провела лучшую селекцию в КХЛ. Она идет за Кубком ГагаринаРуководство «Металлурга» подписало уйму качественных игроков.
01/08 18:00Теннис
«Российский футбол – это скучно». Интервью с Даниилом МедведевымДаниил Медведев с победы начал выступление на турнире ATP в Вашингтоне – во втором раунде он нанес поражение американцу Бьерну Франтанджело. После чего дал интервью корреспонденту «Советского спорта», в котором рассказал о том, как начал заниматься теннисом, кого считает лучшим игроком и почему не следит за российской футбольной премьер-лигой.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
12/08 14:30Теннис
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.
09/08 15:00Фигурное катание
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это мифВ новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют.
31/07 21:00Теннис
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака».
12/08 15:00Хоккей
Марков способен помочь «Монреалю». Он заслужил права войти в историю клубаВ редакции «Советского спорта» мнения относительно неожиданного высказывания трехкратного чемпиона России разделились.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
13/08 10:00Хоккей
Кучеров и Василевский станут легендами. Сборная мечты следующего десятилетия«Советский спорт» составил сборную игроков будущего десятилетия.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
Новости
15:15 Футбол Павел Колобков: Академия «Краснодара» может служить примером не только для России
14:55 Баскетбол Шведский форвард Жеребко подписал контракт с «Химками»
14:48 Легкая атлетика Дарья Клишина: Юрий Дудь? Слышала про такого
14:48 Футбол Джано Ананидзе: Не вижу огня в глазах Игнатова, Умярова, Глушенкова
14:32 Легкая атлетика Дарья Клишина: Если Роналду пригасит в ресторан? Почему бы не сходить 
14:28 Футбол Глава фан-клуба «Порту»: «Матч ТВ» должен был оплатить трансляцию до игры
14:04 Легкая атлетика Дарья Клишина: Машина мечты? Черный «Гелендваген»
14:04 Бокс Григорий Дрозд: Ковалев находится в таком состоянии, когда он уже не станет лучше
13:59 Баскетбол Янис Тимма: Не рассматривал других вариантов, так как хотел остаться в «Химках»
13:57 Футбол Балотелли подпишет трехлетний контракт с «Брешией»
13:45 Легкая атлетика Дарья Клишина: В выходной хочется надеть платье и туфли с каблуками
13:36 Футбол Чалов тренируется в общей группе ЦСКА
13:32 Футбол «Реал» готов отдать Винисиуса в «ПСЖ» в обмен на Неймара
13:30 Легкая атлетика Дарья Клишина: В Америке никогда не чувствовала к себе предвзятости
13:04 Футбол «Ювентус» попытается бесплатно подписать Эриксена следующим летом
12:34 Футбол Владимир Быстров: Впечатлила победа «Спартака» в Грозном
12:19 Футбол «Рома» откажется продавать Джеко в «Интер», если в сделку не будет включен Икарди
12:12 Футбол «Ничего не изменится через 20 лет». Слуцкий состарил себя с помощью приложения
11:49 Футбол Миладинович записал видео с извинениями Чалову
11:33 Футбол Анатолий Бышовец: Отличительная черта «Краснодара» заключается в том, что у команды есть стиль
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика