Иванюк – второй на этапе «Бриллиантовой лиги» Остался один предварительный этап. Финал – 29 августа.

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Россиянин Илья Иванюк занял второе место в соревнованиях в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Бирмингеме. Егор результат – 2,23 м.

Победил австралиец Брэндон Старк (2,30). Кениец Мэттью Саве также прыгнул на 2,23, но уступил Иванюку по числу попыток.