Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на восемь лет Его результаты с 20 мая 2018 года аннулированы.

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Российский ходок Сергей Бакулин дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit.

Срок дисквалификации 32-летнего спортсмена отсчитывается с 3 апреля 2019 года и составит восемь лет. А его результаты с 20 мая 2018 года аннулированы. В апреле этого года Бакулин был временно отстранен от соревнований по подозрению в использовании запрещенного вещества или метода.

Напомним, ранее Бакулин уже отбывал дисквалификацию за допинг. В январе 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало его на три года и два месяца. Он был лишен золотой медали чемпионата мира 2011 года.