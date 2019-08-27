Станислав Поздняков: В ближайшем будущем ВФЛА будет восстановлена в правах ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года.

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, как идет работа по восстановлению в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«ОКР совместно с ВФЛА проделали колоссальную работу по восстановлению федерации, эта работа уже дает плоды, – приводит ТАСС слова Позднякова. – Рабочая группа, которая занимается восстановлением, практически сняла все претензии. Уверен, что в ближайшем будущем ВФЛА будет восстановлена в правах».

Напомним, 9 июня ИААФ в 11-й раз приняла решение о продлении отстранения ВФЛА. После этого было сообщено, что подразделение IAAF по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) рассмотрит информацию о том, что в России продолжают работать дисквалифицированные тренеры.

ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены на турнирах под эгидой ИААФ выступают в нейтральном статусе.