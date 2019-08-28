Россиянин Дементьев получил дисквалификацию за применение допинга Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

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Россиянин Андрей Дементьев провалил допинг-тест и получил наказание в виде пропуска соревнований на четыре года.

Отмечается, что спортсмен сдал пробу 8 июня в рамках чемпионата и первенства Сибирского федерального округа в Иркутске. В его крови обнаружили запрещенное вещество – метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения.

Добавим, что ВФЛ также аннулировала результаты Дементьева, показанные 8 июня.