ВФЛА ответила отказом на просьбу 18 россиян предоставить им нейтральный статус - Советский спорт
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10 сентября 2019 12:47Легкая атлетикаГичунцев Артур

ВФЛА ответила отказом на просьбу 18 россиян предоставить им нейтральный статус

Об этом сообщает пресс-служба организации.

18 россиян получили отказ от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по вопросу получения нейтрального статуса.

Отмечается, что это Елена Лашманова (спортивная ходьба), Антонина Кривошапка (бег на 400 м), Анна Чичерова (прыжки в высоту), Екатерина Конева (прыжки в длину, тройной прыжок), Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (800, 1500м), Алена Гордеева (толкание ядра), Ангелина Жук-Краснова (прыжки с шестом), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Александра Ярышкина (прыжки в высоту), Максим Якушев (3000 м с/п), Наталья Погребняк (100, 200 м), Екатерина Завьялова (800, 1500 м), Павел Савин (400 м) и Анастасия Витюгова (метание диска).

Доступ к выступлению в международных соревнованиях в нейтральном статусе получили 128 российских легкоатлетов, еще 58 заявок получили отказ.

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