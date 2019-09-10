ВФЛА ответила отказом на просьбу 18 россиян предоставить им нейтральный статус Об этом сообщает пресс-служба организации.

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18 россиян получили отказ от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по вопросу получения нейтрального статуса.

Отмечается, что это Елена Лашманова (спортивная ходьба), Антонина Кривошапка (бег на 400 м), Анна Чичерова (прыжки в высоту), Екатерина Конева (прыжки в длину, тройной прыжок), Анна Авдеева (толкание ядра), Александра Гуляева (800, 1500м), Алена Гордеева (толкание ядра), Ангелина Жук-Краснова (прыжки с шестом), Дарья Нидбайкина (тройной прыжок), Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п), Евгения Соловьева (толкание ядра), Екатерина Строкова (метание диска), Александра Ярышкина (прыжки в высоту), Максим Якушев (3000 м с/п), Наталья Погребняк (100, 200 м), Екатерина Завьялова (800, 1500 м), Павел Савин (400 м) и Анастасия Витюгова (метание диска).

Доступ к выступлению в международных соревнованиях в нейтральном статусе получили 128 российских легкоатлетов, еще 58 заявок получили отказ.