Анна Чичерова – о решении IAAF: Очень жаль, не лучшая новость, но я была готова - Советский спорт
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10 сентября 2019 17:47Легкая атлетикаГичунцев Артур

Анна Чичерова – о решении IAAF: Очень жаль, не лучшая новость, но я была готова

Помимо уроженки Еревана отказ получили еще 17 спортсменов.

Российская легкоатлетка Анна Чичерова высказалась после отказа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) предоставить ей нейтральный статус.

«IAAF пока не проинформировала меня о причинах отказа. Конечно, очень жаль, не лучшая новость, но я была готова к любому исходу.

Что я буду делать дальше? Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы», – цитирует Чичерову ТАСС.

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