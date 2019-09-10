Анна Чичерова – о решении IAAF: Очень жаль, не лучшая новость, но я была готова

Российская легкоатлетка Анна Чичерова высказалась после отказа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) предоставить ей нейтральный статус.
«IAAF пока не проинформировала меня о причинах отказа. Конечно, очень жаль, не лучшая новость, но я была готова к любому исходу.
Что я буду делать дальше? Сначала нужно дождаться мотивировочной части решения об отказе, надеюсь, что там будут конкретные аргументы, а не общие фразы», – цитирует Чичерову ТАСС.
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