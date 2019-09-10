Европа обыграла США в легкоатлетическом матче

Итоговой счет – 724,5:601,5.
Решающие очки европейцам принесли испанец Адель Мешал и Йеманеберхан Криппа из Италии, занявшие второе и третье места в беге на 3000 метров.
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10.09.2019 16:10 Футбол Мощенко Захар