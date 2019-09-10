Европа обыграла США в легкоатлетическом матче Сборная Европы оказалась сильнее сборной США в легкоатлетической матче в Минске.

Загрузка... Итоговой счет – 724,5:601,5. Решающие очки европейцам принесли испанец Адель Мешал и Йеманеберхан Криппа из Италии, занявшие второе и третье места в беге на 3000 метров.