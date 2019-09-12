Российский легкоатлет Ильин дисквалифицирован на четыре года за допинг ВФЛА приняла решение дисквалифицировать легкоатлета Олега Ильина за нарушение антидопинговых.

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«Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что в соответствии с решением РАА «РУСАДА» спортсмен Олег Ильин (выносливость, Чувашия, тренеры: Петров Анатолий Сидорович, Суворов Геннадий Михайлович) признан нарушившим Общероссийские антидопинговые правила (п.2.1. «Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена») и дисквалифицирован на 4 года с даты временного отстранения – 26 июля 2019 года.

В пробе спортсмена, взятой на Всероссийских соревнованиях по кроссу общества «Динамо» 10 июля 2019 года, был обнаружен ЭПО», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Отмечается, что аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 10 июля 2019 года.